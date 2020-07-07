Son dakika haber... Besni'de okulda yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Son dakika haberleri: Besni'de okulda yakalanan yılan doğaya bırakıldıADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
Besni'de okulda yakalanan yılan doğaya bırakıldı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
İlçe merkezindeki Mustafa Baba İlköğretim Okulu binasında yılan gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yılanı özel aparat yardımı ile yakalayarak, doğaya bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:25 Kaynak: DHA
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