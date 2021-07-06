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Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor - Son Dakika

Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor

06.07.2021 12:01
Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor, System.String[]

Son dakika haber: BEST, Enerji Sektöründe AR-GE' ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında 37 milyon dolar ile adından söz ettirdi.

BEST, Enerji Sektöründe AR-GE' ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında 37 milyon dolar ile adından söz ettirdi.

Yırcalı Holding'in en büyük kuruluşu olan BEST, 2010 yılında sektörde ve Balıkesir'de kurulmuş olan ilk Ar-Ge Merkezi (Araştırma - Geliştirme) ile rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Ar-Ge alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde ve bölgemizde bir çok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı. Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

2010 yılında kurulan Türkiye'nin ilk enerji sektörü, Balıkesir'in ilk Ar-Ge Merkezi olan BEST Ar-Ge Merkezi; 2020 yılı içerisinde toplam 55 Ar-Ge projesi yürüttü. Yaklaşık 37.1 milyon lira olan Ar-Ge harcaması; BEST'in 2020 net satışlarının yüzde 3'nü kapsamaktadır. Bu oran GSYH'ya göre yüzde 2 civarında olan Avrupa Birliği ve yüzde 1 civarında olan Türkiye'ye kıyasla Ar-Ge harcaması oranının üstünde.

2020 yılında BEST Ar-Ge Merkezi personeli sayısı 90'ın üzerine çıkmıştır. Her yıl büyüyen, hem istihdama hem de teknolojiye katkı yapan firma, bu alanda örnek teşkil etmektedir. Toplam Ar-Ge personelinin yüzde 17'sini yüksek lisans seviyesinde personelden oluşmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise yüzde 7 civarındadır ve bu oran Ar-Ge Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul ediliyor.

Ar-Ge Merkezi; TÜBİTAK yanında, üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir Üniversitesi, hem de Türkiye'deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; ülke menfaatine TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu sürdürmektedir. Merkez Müdürü; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye'nin En İnovatif Personeli - Refik Üreyen ödülüne layık görüldü. - BALIKESİR

Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor
Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor

Araştırma Geliştirme, Yatırım, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... BEST, AR-GE yatırımları ile dikkat çekiyor - Son Dakika Ekonomi


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