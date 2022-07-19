Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

19.07.2022 19:22
Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

Son dakika haber: Bitlis'in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri pompası, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan 2 kişi, bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
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