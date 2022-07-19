Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri pompası, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan 2 kişi, bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

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