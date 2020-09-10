Son dakika haber! BEÜ'de derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararı alındı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Senatosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bütün birimlerde derslerin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararını aldı.

BEÜ'den yapılan açıklamada, kararda, sadece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu'nun bazı bölüm ve programlarındaki uygulamalı derslerin bir bölümünün ilk 8 hafta uzaktan eğitim yoluyla sonraki haftalarda da yüz yüze verileceği, alınan kararların salgının seyrine göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, bütün dünyayı etkisi altına alan küresel salgın haliyle ülkeyi ve üniversiteyi de etkilediğini belirtti.

Yardım, "En değerli varlığımız olan öğrencilerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle derslerimizi ağırlıklı olarak uzaktan vereceğiz. Gönül isterdi ki onlarla bir arada olabilelim ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi yüz yüze yapalım. Ümit ediyorum ki ülke olarak en kısa sürede bu süreci sağlıklı şekilde atlatırız" ifadelerini kullandı.