Son dakika haber! Beyaz eşya tamiri dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Beyaz eşya tamiri dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı
28.02.2021 14:35
Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde beyaz eşya tamiri dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde beyaz eşya tamiri dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan işletmede yanan sobanın yakınındaki bir buzdolabı alev aldı. Yanan dolabı dışarı çıkarmak isteyen Y.Y'nin eli ve bacağında yanıklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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