Son dakika haber! Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. McEnany, bugün ABD merkezli haber kanalı Fox News'ta programa katılması bekleniyordu ancak virüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu plan iptal edildi. McEnany'nin, kendisini karantinaya aldığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.