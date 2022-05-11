Son dakika haber: Beyaz Saray Sözcüsü'nden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama - Son Dakika
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Son dakika haber: Beyaz Saray Sözcüsü'nden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama

11.05.2022 22:46
Son dakika haber: Beyaz Saray Sözcüsü'nden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama

Son dakika gelişmesine göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Psaki, resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürüldüğü ve yapımcı Ali Sumudi'nin yaralandığı haberini üzüntüyle öğrendik. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor ve öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Akile'nin bölgeyi yakından takip ettiğine ve ölümünün onu tanıyan herkesi üzüntüye boğduğuna işaret eden Psaki, "Daha geçen hafta, Dünya Basın Özgürlüğü Haftası'nda gazetecilerin bilgi, görüş ve muhalif olanlar da dahil fikirlerin aktarılmasındaki önemine işaret edildi. Bir gazetecinin sadece 1 hafta sonra öldürüldüğünü öğrenmek, yürek parçalayıcı." görüşünü paylaştı.

Psaki, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin detaylı bir soruşturma yapılması ve sorumlularından hesap sorulması çağrısı yaparak, "Bağımsız basına yönelik saldırıların soruşturulması ve sorumlularının yargılanmasının önemi büyüktür." ifadesini kullandı.

ABD'nin basın özgürlüğünü savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Psaki, "Ebu Akile'nin ölümü, trajik bir kayıptır ve tüm dünya basınına karşı yapılmış bir ayıptır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail askerlerinin baskınını takip ederken yaşamını yitirmişti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

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Beyaz Saray Sözcüsü, Al Jazeera, Batı Şeria, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Beyaz Saray Sözcüsü'nden Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama - Son Dakika


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