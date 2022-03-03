Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı

03.03.2022 15:02
Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beyköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köprü Sokak'ta bulunan A.Ö'ye ait bir evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst kattan dumanlar yükseldiğini gören ev halkı kendini sokağa atarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

İlk belirlemelere göre yangının soba bacasından çıktığı tahmin edilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı
Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı

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İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Beyköy'de çıkan yangın evde hasara yol açtı - Son Dakika


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