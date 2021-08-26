Beykoz Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerindeki vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure dağıtımı için iki ilçenin merkezinde ikram standı oluşturuldu. Belediye ekiplerince hazırlanıp paketlenen aşureler, sel bölgesindeki vatandaşlar ile bölgede yürütülen çalışmalarda görev yapan ekiplere dağıtıldı.

Beykoz Belediye Meclis Üyesi Engin Yıldız, AA muhabirine, yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

11 iş makinesi ve ikram araçlarıyla Abana ve Bozkurt halkının yanında olduklarını dile getiren Yıldız, "Burada yaraların sarılmasında Beykoz Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Çalışmaların devamında içinde bulunduğumuz bereket, paylaşma, birlik ve beraberliği simgesi aşure gününü de vatandaşlarımızla değerlendirmek istedik. Bu kapsamda her iki ilçemizde 15 bin aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik." dedi.