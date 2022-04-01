Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

01.04.2022 03:57

Edinilen son dakika haberine göre BEYKOZ'da 2 katlı binada gecenin ilerleyen saatlerinde yükselen alevler, çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

BEYKOZ'da 2 katlı binada gecenin ilerleyen saatlerinde yükselen alevler, çevre sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 00.45 sıralarında Kavacık Mahallesi Şahin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın üst katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanlar, kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin gelmesini bekleyen çevre sakinleri bu sırada korku ve panik yaşadı. Binanın üst katını saran alevler, olay yerine gelen itfaiyenin çalışmalarının ardından diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından 1 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, binada maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev alev yanan bina görülürken, vatandaşların panik haldeki konuşmaları kayıtlara geçti.

Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İSTANBUL-BEYKOZ'DA 2 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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