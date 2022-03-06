Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

06.03.2022 12:36

Edinilen son dakika haberine göre BEYKOZ'da 3 katlı binanın çatı katında barbekü bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

BEYKOZ'da 3 katlı binanın çatı katında barbekü bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın saat 11.00 sıralarında Tokatköy Billur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre evde bulunanların barbeküde ekmek yaptıkları esnada barbekü bacasında yangın çıktı. Ev kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken evde hasar meydana geldi. Olayı duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ev sahibi Muhsin Şahin, "Birden başladı, nasıl çıktığını bilmiyoruz. Barbeküyü şimdi değil her zaman yakıyorduk" dedi.

Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

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İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEYKOZ'DA ÇATI YANGINI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
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