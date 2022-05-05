Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

05.05.2022 09:41

Son dakika haberlerine göre BEYKOZ'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

BEYKOZ'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Operasyonda şüphelilerle aynı evde kalan ve başka suçlardan aranan 4 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.

Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki kuyumcuda 27 Nisan 2022 tarihinde hırsızlık meydana geldi. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların işyerinin kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, yaptıkları uzaktan kumanda ile kolayca açtıklarını belirlendi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç.(25), Serkan Ç.(36) Ertuğrul Ö.(38) ile Kübra Y.(23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi.

BİRİ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI EVDE KALDIKLARI ARKADAŞLARIDA AZILI SUÇLU ÇIKTI

Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler Rıdvan D.(23), Adem G.(19), Anıl S.(21) ve Serkan K.(23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

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Orhan Veli, Kavacık, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BEYKOZ'DA KUYUMCUDAN ÇUVALLA ALTIN ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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