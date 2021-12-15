Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE AKIL ALMAZ KAZA; KAMYON DEVRİLDİ, MOTOSİKLETLİ BUĞDAY KEPEĞİNİN ALTINDA KALDI - 2
15.12.2021 14:52
Son dakika haberi... 100 Karayolu'nda buğday kepeği yüklü kamyon kaza yaptı.
BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda buğday kepeği yüklü kamyon kaza yaptı. Devrilen kamyonun kasasındaki buğday kepeğinin altında motosikletli bir kişi kaldı. Yaralıyı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyon şoförünün de yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevkedildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.12.2021 14:57:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE AKIL ALMAZ KAZA; KAMYON DEVRİLDİ, MOTOSİKLETLİ BUĞDAY KEPEĞİNİN ALTINDA KALDI - 2 - Son Dakika