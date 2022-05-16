Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

16.05.2022 10:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEYLİKDÜZÜ'nde, kullandığı cip ile hız yapan sürücü, 2 otomobile çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, kullandığı cip ile hız yapan sürücü, 2 otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir caddede 14 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde, hakimiyetindeki 34 SR 447 plakalı cip ile hız yapan Sait İnan, Oğulcan Aksu idaresindeki 34 CC 591 plakalı otomobile, ardından da Recep Meşe'nin kullandığı 06 ADE 833 plakalı otomobile çarptı.Kaza sonucu, otomobil sürücüsü Aksu ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BEYLİKDÜZÜ'NDE CİP 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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