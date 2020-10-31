BEYLİKDÜZÜ'nde, kadın aksesuarları üretilen fabrikada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikada hasar oluştu.

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 10. Caddede bulunan ve kadın aksesuarları üretildiği öğrenilen fabrikanın 3'üncü katında saat 10.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden fabrikadaki işçiler, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Fabrikanın diğer katlarında çalışan işçiler ise binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik süren çalışmalar sonucunda yangın söndürdü. Çıkan yangında dumandan hafif şekilde etkilenen 3 fabrika işçisine, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

"HER YER HASAR GÖRDÜ"

Yangında alevleri söndürmeye çalışan fabrikadaki işçilerden biri, "Elektrik panosundan veya farklı bir yerden çıktı. Söndürmeye çalıştık. 6-7 kişi falan vardı içerde. Az kişiydi. Yangın büyüktü. İş yerinde her yer hasar gördü yani" dedi.

- İstanbul