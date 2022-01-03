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Son dakika haber! Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden keçi kurtarma operasyonu

03.01.2022 14:59
Son dakika haber! Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden keçi kurtarma operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Beylikdüzü'nde bir bahçede otlayan keçi, metrelerce derinlikte içi su dolu kuyuya düştü.

Beylikdüzü'nde bir bahçede otlayan keçi, metrelerce derinlikte içi su dolu kuyuya düştü. Bir itfaiye erinin beline halat bağlanıp kuyuya salınması ile kurtarılan keçinin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Dereağızı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçelerinde hayvan besleyen bir çift, keçisini otlatmak için saldı. Bahçede otlayan keçi, üzeri kapatılmamış metrelerce derinlikteki su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen keçiyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, iki ayrı makara sistemi kurarak, bir arkadaşlarını kuyuya indirdi. Beline bağlanan halat yardımı ile kuyuya indirilen itfaiye erinin, inmesine engel olan ağaç dalı kesildi. Sonrasında kuyunun dibine kadar inen itfaiye eri, keçinin vücuduna yanında getirdiği halatı bağladı. Keçiyi kucaklayan itfaiye eri, yukarı çekildi. Dikkatli şekilde keçi ile birlikte yukarı çekilen itfaiye eri, arkadaşlarına keçiyi vererek kuyudan çıktı. Metrelerce derinliğe düşen keçinin, kuyunun kenarında kendisine gelmesi için bırakılırken, sahipleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yaşanan keçi kurtarma operasyonu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, İtfaiye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Beylikdüzü'nde itfaiye ekiplerinden keçi kurtarma operasyonu - Son Dakika
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