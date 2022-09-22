Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ

22.09.2022 10:27

Son dakika haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE düğün çıkışı iki otomobil arasında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi dayak yedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi. İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü. Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haber! BEYLİKDÜZÜ'NDE KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ - Son Dakika
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