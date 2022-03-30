Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı

30.03.2022 07:58

Bir son dakika haberine göre Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri sırada silahla iş yerine ateş etti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri sırada silahla iş yerine ateş etti. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden kaçarken yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 saldırgan, sokaktan geçtikleri sırada bilinmeyen bir nedenle iş yerine silahla ateş etti. Saldırıda iş yerinin camı, isabet eden mermilerden dolayı hasar görürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, yaptıkları incelemelerde iş yerinin camına 2 adet merminin isabet ettiğini tespit etti. Mermi kovanlarını ve çevredeki bazı delilleri toplayan polis, inceleme yapmak üzere Emniyet'e geçti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan geçen motosikletli 2 saldırganın bir iş yerine silahla ateş ettiği, saldırganların hız kesmeden ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdikleri ve dükkanda bulunan bazı vatandaşların dışarı çıktığı görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı
Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Motosikletli saldırganlar bir iş yerine silahla ateş ederek kaçtı, o anlar kameralara anbean yansıdı - Son Dakika


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