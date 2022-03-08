Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı

08.03.2022 10:23
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı

Son dakika gündem haberi... BEYLİKDÜZÜ'nde 4 kişi, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin önünü kesip, otomobilini kurşun yağmuruna tuttu.

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 kişi, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin önünü kesip, otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda yaralanan olmazken kaçan saldırganlar polis operasyonuyla yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, B.G. (20) otomobili ile cadde üzerinde bekleyen kız arkadaşı H.N.T. (19) ile konuşmaya geldi. Bu sırada gelen 4 kişi araçlarıyla B.G.'nin otomobilinin önünü kesti. Saldırıya uğrayacağını anlayan B.G., otomobilinin kapılarını kilitlerken 4 kişi ileri park ettikleri araçlarından inip etrafını sardı. B.G.'nin dışarı çıkmaması üzerine içlerinden biri belinden çıkardığı tabanca ile aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan B.G. şans eseri yaralanmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganların M.T., F.E., M.A.E. ve A.K. olduğunu belirledi. Geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganlar ve H.N.T.'yi kısa sürede yakaladı. Öte yandan olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. B.G.'nin otomobiline ateş ettiği tespit edilen F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Beylikdüzü'nde otomobildekilere silahlı saldırı - Son Dakika


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