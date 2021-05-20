Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs'ta "Baran" lakaplı S.S. (40) ile kız arkadaşı C.Y.'nin (32) ilçede araçla bonzai sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Esenyurt'ta ikamet eden şüpheli S.S. ve aracını takibe aldı. Park halindeki aracın bagajından bir şey almaya gelen C.Y. yakalandı. Yapılan üst aramasında 84 gram bonzai ele geçirildi.

C.Y'nin evinde yapılan aramada ise 421 gram bonzai ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunun S.S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.