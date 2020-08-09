Son dakika haber... BEYOĞLU'DA DEĞNEKÇİLİK YAPAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda, korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik olarak Beyoğlu'nda takip başlattı. Ekipler, Taksim Turan Caddesi ve Basmalı Tulumba Sokak üzerinde takibe aldıkları Cumali M. ve Selim Berk B.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.