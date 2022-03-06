BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

06.03.2022 10:39

BEYOĞLU'nda üç katlı apart otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

BEYOĞLU'nda üç katlı apart otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçeriye duman dolması nedeniyle otel müşterileri dışarı çıkarak yangının söndürülmesini izledi. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta oksijen verildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Tarlabaşı Karaca Sokak üzerinde bulunan üç katlı apart otelin bodrum katında saat 09.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katında bulunan çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeriye dumanların geldiğini gören otel görevlileri, bir yandan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Duman dolan üst katlarda bulunan müşteriler kapılarına vurarak otelden tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

OTEL GÖREVLİLERİ BİZİ DIŞARI ÇIKARDI

Apart otelde kalan Mustafa Meliki Otel görevliler geldiler odaya bize 'burayı boşaltın' dediler. Biz aşağıya indik, çok fazla duman vardı. Yangın aşağıdan çıkmış, dumanlar yukarıya çıktı diye konuştu.

İtfaiye ekipleri dar sokalar ve ara sokakta kurulan semt pazarı nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 3 BİNA HASAR GÖRDÜ Son dakika haberi | İSTANBUL-ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 3 BİNA HASAR GÖRDÜ

Tarlabaşı, İtfaiye, Yangın, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:02:05. #1.11#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement