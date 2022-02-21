Üye Girişi
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın

21.02.2022 13:08

Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangınİSTANBUL Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın çıktı.

Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, mahalleli yangının mumdan çıkmış olabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Feylesof Sokak'ta bulunan iki katlı boş binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri binaya sık sık evsizlerin girdiğini söyledi.

"Mumdan çıkmış diyorlar"

Yangının mumdan çıktığını söyleyen Furkan Boyar, "Mumdan çıkmış diyorlar. Burada bazen evsizler kalıyor ve mum kullanıyorlar. Bu yüzden yangın mumdan çıktı" dedi.

Bir başka mahalle sakini Songül Ağaçbüken de, "Ne söyleyeyim ki oğlum. Geçen bizim orayı yaktılar, bugün de burayı. Bilerek mi yapıyorlar yoksa bilmeyerek mi, biz de bilmiyoruz. Bizim her yerimiz tahta bina, tarihi binalar bunlar. İçeride evsizler varmış, burada kalanlar varmış. Mum ile mi yakmışlar, ne ile yakmışlar, kim bilir. Bilmiyoruz, herhalde mumdandır. Burada elektrik yok, bir şey yok, ne yakacaklar. ya da madde falan içiyorlarsa, içeride sigarayı falan düşürüp yaktılar. Baksana, kapısı da kapalı zaten, pencerelerden çıkıyorlar" diye konuştu.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü Son Dakika | Şişli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Eskişehir, İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement