Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, mahalleli yangının mumdan çıkmış olabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 12.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Feylesof Sokak'ta bulunan iki katlı boş binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. İçeride kimsenin olmadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri binaya sık sık evsizlerin girdiğini söyledi.

"Mumdan çıkmış diyorlar"

Yangının mumdan çıktığını söyleyen Furkan Boyar, "Mumdan çıkmış diyorlar. Burada bazen evsizler kalıyor ve mum kullanıyorlar. Bu yüzden yangın mumdan çıktı" dedi.

Bir başka mahalle sakini Songül Ağaçbüken de, "Ne söyleyeyim ki oğlum. Geçen bizim orayı yaktılar, bugün de burayı. Bilerek mi yapıyorlar yoksa bilmeyerek mi, biz de bilmiyoruz. Bizim her yerimiz tahta bina, tarihi binalar bunlar. İçeride evsizler varmış, burada kalanlar varmış. Mum ile mi yakmışlar, ne ile yakmışlar, kim bilir. Bilmiyoruz, herhalde mumdandır. Burada elektrik yok, bir şey yok, ne yakacaklar. ya da madde falan içiyorlarsa, içeride sigarayı falan düşürüp yaktılar. Baksana, kapısı da kapalı zaten, pencerelerden çıkıyorlar" diye konuştu.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.