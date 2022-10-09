Bu arada, saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızını okula götüren Süleyman C'ye arkadan yaklaşan bir kişinin ateş ettiği, olayın ardından baba ve kızının bir sokağa doğru koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA

Beyoğlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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