Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

09.10.2022 18:20
Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kulaksız Mahallesi'nde 18 Eylül'de sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Süleyman C, kızını okula götürdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayda Süleyman C. yaralanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman C. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kızını okula götüren Süleyman C'ye arkadan yaklaşan bir kişinin ateş ettiği, olayın ardından baba ve kızının bir sokağa doğru koştuğu görülüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda toplam yolcu trafiği yüzde 51 arttı
Kaynak: AA

Beyoğlu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu ser ifadeler kullandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:07:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Beyoğlu'nda kızını okula götüren babaya silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement