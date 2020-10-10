Son dakika haberi: Beyoğlu'nda köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı
10.10.2020 10:25
Son dakika gündem haberi... Beyoğlu'nda köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
Beyoğlu
'nda köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Şehit Muhtar Mahallesi, Çam Dalı Sokak üzerinde 2 Ekim günü meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir saldırganın defalarca köpeğe vurduğu görüldü. Köpeğe şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği İran uyruklu Seyed M.'yi (35) gözaltına aldı. Saldırganın ifadesinde köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve bir anlık kızgınlıkla yaptığını söylediği öğrenildi. Köpeğin sahibi şikayetçi olmazken, saldırgana Hayvanlar Koruma Kanunu maddesinden 947 lira idari para cezası uygulandı.
- İstanbul
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