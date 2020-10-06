Beyoğlu'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika

BEYOĞLU'nda polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 16 otel, apart gibi konaklama tesisi, 14 kıraathane, 52 kafe-restoran, kontrol edildi. 5 otel hakkında idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 işletme ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Öte yandan, yine ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamasında 1293 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. 145 araç kontrol edildi. Uygulamada 4 aranan kişi, 7 yoklama firarisi ve bir hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, çok sayıda kişiye ceza kesildi.

- İstanbul