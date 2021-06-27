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Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı

27.06.2021 11:34
Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda, plakasız motosikletle seyreden yabancı uyruklu bir kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.

Beyoğlu'nda, plakasız motosikletle seyreden yabancı uyruklu bir kişi, şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu. Motosikletten iner inmez koşarak kaçmaya başlayan ve yoldan geçenlere bıçak sallayan zanlıyla polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca yaka kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre hırsız ile polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamacası, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçe genelinde devriye görevi yaptıkları sırada plakasız motosikletli bir sürücü ile karşılaştı. Ekipler, adının daha sonra K.S. olduğu anlaşılan yaşı 18 yaşından küçük yabancı uyruklu şüpheliyi durdurdu. Motosikletten inen zanlı, kimlik kontrolü yapılacağı sırada aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan zanlı koşarak Beyoğlu'nun arka sokaklarında izini kaybettirmeye çalışırken, peşine düşen polis ile K.S. arasında nefes kesen kovalamaca başladı.

Kaçarken önüne çıkanlara bıçak savurdu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan zanlı, bir taraftan da elindeki bıçakla yolda yürüyen yayalara ve peşinden koşan kişilere sallayarak müdahale edilmesine karşı koydu. Yönünü daha sonra Dolapdere istikametine çeviren şüpheli, koşarken sendeleyerek yere yuvarlanırken, yakalamak için yanına yaklaşan iki vatandaşa da bıçak savurdu. Yerden kalkıp tekrar koşan şüpheli K.S., Irmak Caddesi üzerinde bulunan park halindeki bir kamyonetin altına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Kamyonetin altına saklandı, peşine düşen polis zanlıya kelepçeyi araç altında taktı

Kaçan zanlının peşini bir an olsun bırakmayan polis, K.S.'yi yakalamak için amansız takibini sürdürürken, şüphelinin park halindeki kamyonetin altına saklandığını fark etti. Kaçma ihtimaline karşı aracın çevresini kuşatan emniyet ekipleri, hırsızlık zanlısını kamyonetin altında yakalayarak kelepçe taktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin üzerinden sahte olduğu anlaşılan 700 TL ve 100 Avro para ele geçirildi. Kullandığı ve polisi görünce bırakıp kaçtığı plakasız motosikletin ise Zeytinburnu'nda bir sokaktan çalındığı tespit edildi. Yakalanan zanlı, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. K.S.'nin kullandığı çalıntı motosiklet ise Kasımpaşa Yediemin Otoparkına teslim edildi.

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler polisin yaka kamerasında

Öte yandan polis ile hırsız arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca ve saklandığı kamyonetin altında kelepçelenerek gözaltına alınma anları ise Motosikletli Polis Timlerinin yaka kamerasına da yansıdı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kaynaklarına da yansıyan görüntülerde, zanlı kaçıyor, peşinden koşan polis onu kovalıyor. Bu sırada K.S.'nin kaçarken sendeleyip düşmesi ve yoldan geçenlerin onu yakalamak için hamle yapması ve zanlının bıçak savunma anları da görüntülenen kayıtta, son olarak kamyonetin altına gizlendiği görülüyor. Peşine düşen polisin, şüpheli K.S.'yi araç altında yakalayıp kelepçe taktığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı
Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı
Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beyoğlu'nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada: 1 gözaltı - Son Dakika


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