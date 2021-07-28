BEYOĞLU'nda akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

1.5 yıl önce evlendiği eşi Berk Giray ile bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, birkaç gün önce evini terk ederek 6 aylık kızıyla birlikte Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dayısının evine gitti. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Berk Giray, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Ancak aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gelinin babası Mürsel A. bacağından vuruldu. Bunun üzerine Mürsel A. da silahını çekerek karşı tarafa doğru ateş etti, çatışma çıktı. Damat Berk Giray, damadın babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray kurşunların hedefi oldu. 3 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemleri biten cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Cenazelerin Sütlüce'de kılınacak olan namazın ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.