BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN - Son Dakika

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 7 katlı otelin bodrum katında elektrik panolarının alev almasıyla yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı otelin bodrum katında çıktı. Elektrik panoları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Otel görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelin üst katlarına duman dolması nedeniyle bazı müşteriler dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.