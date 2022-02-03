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Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar - Son Dakika

Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar

03.02.2022 15:06
Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kaçak parfüm satıcıları iddialara göre parfüm satın almak istemeyen 2 Filistin uyruklu turisti dövdü.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kaçak parfüm satıcıları iddialara göre parfüm satın almak istemeyen 2 Filistin uyruklu turisti dövdü. Parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırarak hastanelik etti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle satıcılar olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler satıcıları yakalamak için çalışma başlattı.


Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar
Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar
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İstiklal Caddesi, Filistin, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda parfümcü terörü; turistin kafasında şişe kırdılar - Son Dakika
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