Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada

25.03.2022 13:36

Beyoğlu'nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı.

Beyoğlu'nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı. Şoför kaza yapmamak için büyük bir çaba gösterirken, otobüsteki korku dolu anlar aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 23 Mart Çarşamba tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocamustafapaşa- Taksim seferini yapan İETT otobüs şoförü Mikail Tacar, inecek binecek yolcu olmadığı için Unkapanı durağında durmayarak yoluna devam etti. Unkapanı Köprüsü'ne gelince, inmek isteyen bir kadın yolcuya durak dışında indiremeyeceğini söyleyen şoför yoluna devam etti. Kadın yolcu Şişhane durağında inerken, arkadan "hepiniz aynısınız" diye bağıran bir yolcu Tacar'a saldırdı. Neye uğradığını şaşıran şoför, bir yandan kendisini korurken diğer yandan da kaza yapmamak için büyük bir çaba sarf etti. Kaza yapmadan aracı park eden Tacar, kapıları kilitleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler birbirlerinden şikayetçi olan Tacar ile şoförü darp eden Cafer Gençtürk'ü ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci-İHA)

Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada
Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada
Seyir halindeki İETT şoförüne saldırı kamerada

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SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRDI; YOLCULAR BÜYÜK TEHLİYE ATLATTI SEYİR HALİNDEKİ İETT OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRDI; YOLCULAR BÜYÜK TEHLİYE ATLATTI Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı Seyir halindeki yatak ve ahşap yüklü tır yandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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