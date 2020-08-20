Son dakika haber: Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan çatışma kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan çatışma kamerada

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayın faili, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup, geçtiğimiz aylarda sokak ortasında silahla çatışmış, olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı soruşturan polis ekipleri, cinayetin failinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına aldı. Sokak ortasında yaşanan çatışma güvenlik kameralarına da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Beyoğlu'nda yasa dışı işlerle uğraşan iki grubun rant kavgasında kan aktı. Bir süredir birbirlerine ait mekanları kurşunlayan zanlıların en son 17 Haziran akşamı Piri Paşa Mahallesi Şabandere Sokak'ta karşı karşıya geldi. Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada Enes Peker isimli şahıs hayatını kaybetti.

Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İki grubun Hasköy bölgesinde gayri meşru işlerle uğraştıklarını ve birbirlerine üstünlük kurmak için karşılıklı kurşunlama olaylarına karıştıklarını belirleyen polis, zanlıların kimliklerini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler cinayet zanlısı Berat K.'yi Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün gözaltına aldı. Operasyonun devamında iki grup üyesi 9 kişi daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.