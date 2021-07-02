Son dakika haber... BEYOĞLU'NDA SOKAKTA UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON - Son Dakika

Beyoğlu'nda 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara denetim gerçekleştirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı denetimlerde 456 gram esrar, 101 gram eroin, 33 gram sentetik kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 49 adet ecstacy hap, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran Çarşamba Beyoğlu genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 226 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapılırken, 80 araçta narkotik köpeğiyle aramalar gerçekleştirildi. Denetimlerde, 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 456 gram esrar, 101 gram eroin, 33 gram sentetik kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 49 adet ecstacy hap, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.