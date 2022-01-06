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Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

06.01.2022 09:52

Son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU'nda aşırı hızlı ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu almak için duran taksiye çarparak takla attı.

BEYOĞLU'nda aşırı hızlı ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu almak için duran taksiye çarparak takla attı. Otomobil içinde sıkışarak yaralanan üç kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, taksiye binerken ölümden dönen kadın turist, büyük şok yaşadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Tarlabaşı Caddesi'nde dün sabah 07.00'de meydana geldi. Taksim'den Unkapanı istikametine aşırı hızlı ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında yolcu almak için duran taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan üç kişi araç içinde sıkıştı. Otomobildeki yaralılar, çevredekiler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulansa alınarak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"YOLCU ALACAKTIM; HIZLA GELDİ BANA VURDU"

Taksi sürücüsü Sinan Altan "Ben yolcu almak için durdum. O sırada çok süratli bir şekilde geldi bana vurdu. Daha sonra da takla attı. Bana arkadan vurdu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Ben o sırada yolcuyu daha arabaya almamıştım. Biz yaralılara yardım ettik. Otomobilden çıkardık. Ambulans geldi hastaneye sevk ettiler" dedi.

Kaza nedeniyle Tarlabaşı -Unkapanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolcu almak için duran taksiye çarpan otomobilin takla atması ve taksiye binecekken ölümden dönen kadın turistin şok yaşadığı görülüyor. Kazayı görenler bir yandan sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, bir yandan da şok geçiren kadın turistle ilgileniyor. Su verilen turistin, uzun süre şoku atlatamadığı ve kendine geldikten sonra olay yerinden ayırıldığı kamera yansıyor.

Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

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Tarlabaşı, Otomobil, Taksim, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BEYOĞLU'NDA TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞAN TURİSTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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