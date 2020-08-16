Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ, MAHALLELİ KENDİNİ SOKAĞA ATTI
Son dakika haberleri... Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Beyoğlu
'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan üç katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yanan binada yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, yangın çıkar çıkmaz kendilerini dışarı attıkları öğrenildi. Yangın nedeniyle sokakta da panik yaşandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:30
Kaynak: DHA
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