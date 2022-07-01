Son dakika haber! Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

01.07.2022 16:32
Son dakika haber! Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta Hakan Yarımay (42) ile Berk Emir Ö. (22) arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine sözlü hakarette bulundu.

Bölgeden ayrılan Berk Emir Ö, ertesi gün yanına aldığı silahla söz konusu adrese geri döndü. Silahla açılan ateş sonucu karnından yaralanan Hakan Yarımay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kapüşonlu saldırganın olay yerine gelişi ve silahı ateşlemesi yer alıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.

Fatih Balat'taki adrese düzenlenen baskında Berk Emir Ö. ile Muzaffer T. (34) gözaltına alındı.

Evin bir bölümünün silah atölyesine çevrildiğini belirleyen ekipler, silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ve bir tabanca ele geçirdi.

Olayda hayatını kaybeden Hakan Yarımay ile katil zanlısı Berk Emir Ö'nün başta uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçlardan emniyette çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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