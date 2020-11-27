Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki kıraathane cinayetine ilişkin davada karar - Son Dakika

Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki kıraathane cinayetine ilişkin davada karar

27.11.2020 16:37
Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki kıraathane cinayetine ilişkin davada karar, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'ndaki bir kıraathaneye yönelik saldırıda, kıraathane sahibi Fuat Battal'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Beyoğlu'ndaki bir kıraathaneye yönelik saldırıda, kıraathane sahibi Fuat Battal'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Doğan ve tutuksuz sanık Fırat Demir katıldı. Diğer sanıklar Beşir Erkal ve Erdi Yılmaz'ın mazeret bildirerek gelmediği duruşmada, maktül Fuat Battal'ın eşi müşteki Feride Battal ile tarafların avukatı da hazır bulundu.

Bir önceki celsede sunulan mütalaaya karşı beyanı alınan tutuklu sanık Hacı Doğan'ın avukatı, mütalaanın dosya kapsamına uygun olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini, aksi takdirde müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanarak tahliyesini istedi. Sanık Beşir Erkal'ın avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşmada, avukatların beyanlarının ardından tutuklu sanık Hacı Doğan'a söz verildi. Sanık Doğan, maktulü öldürmediğini, kendisine ateş eden şahıs tarafından bu eylemin gerçekleştirildiğini iddia ederek beraatini istedi. Tutuksuz sanık Fırat Demir de beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Fırat Demir, Erdi Yılmaz ve Beşir Erkal'ın üzerine atılı suçların sabit olmaması sebebiyle beraatine hükmetti.

Tutuklu sanık Hacı Doğan'ı ise "kasten öldürme" suçundan netice olarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran heyet, ayrıca sanık hakkında "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanık Doğan'ın tutuklulukta geçen süre, kararın kesinleşmesinin uzun zaman alabilecek olmasını dikkate alarak, sanığın tahliyesine de karar verdi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 12 Kasım 2019'da, sanık Hacı Doğan'ın maktul Fuat Battal'ın işlettiği kıraathanede masada oturduğu sırada kendisine ateş açıldığı, sanık Hacı Doğan'ın da kendisinde bulunan tabancayla ateş açanlara karşılık verdiği anlatılmıştı.

Kıraathane sahibi maktulün, çatışmanın arasında kaldığı kaydedilen iddianamede, otopsi raporunda belirlendiği üzere maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı, kafatası kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü belirtilmişti.

İddianamede, maktulün cesedinden mermi çekirdeği elde edilemediği, vücudunda sol elin vücuda göre anatomik olarak uygun pozisyonunda tek atışla olması mümkün 2 ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası ve dış muayenesinde tespit edildiği gibi kulak kepçesi üst sınırında düzensiz ateşli silah mermi çekirdeği yaralarının tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve maktulün ölümüne sebep olan atışların uzak mesafesinden yapılmış olduğu kaydedilmişti.

Sanık Hacı Doğan'ın husumetlisi diğer sanık Beşir Erkal'ın olay yerinden kaçtığının belirlendiği, olaydan yaklaşık 5 dakika önce Erkal'ın motosikletle olay yerinden sanık Fırat Demir ile birlikte uzaklaştığı ifade edilen iddianamede, olay saatinde sanıklar Fırat Demir ve Beşir Erkal'ın bir köyün yardımlaşma derneği civarında bulunduğu ve sanıkların kullandığı motosiklet ile olay saatinde olay yerinde olduğunun kamera görüntülerinde tespit edildiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Erdi Yılmaz'ın da olay günü ve saatinde oraya geldiğinin belirlendiği ve sanık Hacı Doğan'ın ise olayda ateş ettiği beyanını doğruladığı kaydedilerek, kamera kayıtlarından da doğrulandığı üzere suçu birlikte gerçekleştirme kastıyla hareket ederek sanık Hacı Doğan'la silahlı çatışmaya girmeleri sonucunda maktulün sanıklar tarafından olası kasıtla ölüme sebep oldukları anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Hacı Doğan, Fırat Demir, Erdi Yılmaz ve Beşir Erkal hakkında ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Hacı Doğan, Beyoğlu, Fırat, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Beyoğlu'ndaki kıraathane cinayetine ilişkin davada karar - Son Dakika


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