Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim ve devriye görevini faaliyetlerini artırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş birimleri ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulunarak, sürücü ve araçlardakilerin izin belgesi ve HES kodlarını sorguluyor.

Denetimler, Karaşar, Uruş ve Kırbaşı mahalleleri ile Güdül ilçesi istikametindeki kara yolunda devam edecek.