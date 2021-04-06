Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, binanın, uzun süren çalışmaların ardından Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmaya uygun hale getirildiğini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü, Merkez Polis Karakol Amirliği, Trafik Büro Amirliği ve diğer birimlerle birlikte yeni binaya taşındıklarını belirten Ünlü, "Yeni binada birimleri ve kısımları amirlik olarak ayrı ayrı yerleştirdik. Sorgulama odaları, tutuk odası, ifade alma odasıyla Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetlerimiz sürdüreceğiz." dedi.

Öte yandan, binanın en üst katında bulunan konferans salonuna, şehit özel hareket polisi Mahmut Bilgin'in adı verildi.