Son dakika haber... Beypazarı'nda orman yangını çıktı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Karaşar Mahallesi Eyriova Yaylası'nın Kıbrıscık bölgesi ile Eyriova Yaylası arasında kalan Sakal ile Çatalçörten mevkilerinde yangın başladı.

Yangına, Beypazarı ve Kıbrıscık belediyeleri itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere müdahale için helikopter desteği istendiği belirtildi.

Yangının çıktığı alanın rakım olarak yüksek ve ulaşılmasının güç olduğu, alevlerin de hızla yayıldığı öğrenildi.