Beypazarı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.
İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını aç bırakmamak için ekiplerin çalıştığını söyledi.
Karedede, belirli noktalara yem ve mama bıraktıklarını ifade etti.
Tekke yaylası beyaza büründü
Beypazarı ilçesindeki Tekke yaylası, güzelliğiyle büyülüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki mesire yeri olarak belirlenen Tekke yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlardan İsmail Kiraz, hafta içi bölgenin yoğun ziyaretçi aldığını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Beypazarı'nda sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika