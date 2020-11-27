Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplum taşıma araçları ile özel vasıtalar denetleniyor.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde toplum taşıma araçları ile diğer araçlar üzerinde HES kodu sorgulamasının yanında genel denetimlerini de sürdürüyor.
Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk alanındaki köy ve mahalle yollarının belirli noktalarında, HES kodu sorgulamasında bulunuyor.
Denetimlerde, araç sürücüleri, fazla yolcu almamaları konusunda uyarılıyor.
Denetim uygulamalarının aksatılmadan sürdürüleceği belirtilerek, sürücülerin ve yolcuların kurallara uymaları istendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Beypazarı'nda toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması - Son Dakika