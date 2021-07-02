Son dakika haber! Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılması istendi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada Lübnanlı 3 eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılması talep edilirken, hakkındaki suçlamalarla ilgili Lübnan Başbakanı Hassan Diab'ın da ifadesinin alınacağı açıklandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında üst düzey politikacıların yargılanmasının önünü açmaya yönelik bir adım atıldı. Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli Hakim Tarık Bitar, soruşturmada Lübnan'ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Hakim Bitar'ın, hakkındaki suçlamalarla ilgili Başbakan Hassan Diab'ın da ifadesini alacağı belirtilirken, Diab'ın hangi gün ifade vereceği açıklanmadı.

Hakim Bitar'ın soruşturma kapsamında, eski bakanlar Khalil ve Zuaiter'in yanı sıra eski Çalışma Bakanı Youssef Fenianos'un da dokunulmazlığının kaldırılması için Savcılık üzerinden Lübnan Temsilciler Meclisi'nden talepte bulunduğu bildirildi.

Ayrıca soruşturmada, bazı askeri ve emniyet yetkililerinin de ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Söz konusu yetkililer arasında Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Tümgeneral Tony Saliba ve Kamu Güvenliği Ajansı Genel Müdürü Tümgeneral Abbas İbrahim de bulunuyor. Hakim Bitar'ın, Savcılığa yazı göndererek, bazı hakimler hakkında da yasal işlem yapılmasını talep ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra ise büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

Patlamayı soruşturan Hakim Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Diab'ın yanı sıra eski bakanlar Khalil, Zuaiter ve Fenianos'u ihmal ile suçlamıştı. Başbakan Diab ve eski bakanların görevlerini ihmal etmekle suçlanması ülkede tartışmalara yol açmıştı. Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski bakanlar Khalil ve Zuaiter'in talebi üzerine soruşturmayı hakim Savvan'dan almış, daha sonra soruşturmaya Hakim Bitar atanmıştı.

(Nisrine Borghol/İHA)