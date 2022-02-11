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Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Son Dakika

Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

11.02.2022 17:40
Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda meydana gelen şiddetli patlama sonrasında etrafa saçılan alevler paniğe neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akaryakıt taşıyan bir kamyonda büyük bir patlama yaşandı. Kamyonun alev topuna döndüğü patlamada, etrafa saçılan alevler nedeniyle evlerin balkonları, çok sayıda araç ve elektrik direkleri de zarar gördü. Devlet medyasından yapılan ilk açıklamada, "Alevler, Jounieh sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, enkaz parçalarını temizleme operasyonlarına devam ederken, olay yerindeki kamu güvenliğini sağlamak için de çalışmalar sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından trafik normal seyrine geri döndü.

Yerel basında yer alan bilgilerde, araç sürücüsünün patlama öncesinde kaçtığı ve bulunamadığı belirtildi.

Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

(İHA)

Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama
Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama
Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akaryakıt, Tragger, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Beyrut'ta akaryakıt taşıyan kamyonda feci patlama - Son Dakika


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