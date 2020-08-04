Beyrut'taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı - Son Dakika

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.
Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi