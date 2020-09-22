Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulması ve bu hastalarla temaslı olunması sebebiyle evlerde karantinada ve izolede bulunan kişiler, daha sıkı takibe alınacak.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, okul müdür ve müdür yardımcılarıyla Kovid-19 konulu bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özdemir, Kovid-19 salgınına karşı yürütülecek mücadeleye ilişkin yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan kararları, ilçe düzeyinde de hayata geçirdiklerini aktardı.

Son genelgelerle Kovid 19 hastalığına yakalanmış kişilerden hastane sisteminde yer alması beklenmeyen ya da durumları ağır olmayanların artık evlerde izole edilmeye başlandığını hatırlatan Özdemir, evlerde Kovid-19 tanısı konulan ya da bu hastalarla teması olduğu için karantina altında bulunan ve izole edilen kişilerin evlerinden dışarıya çıkıp çıkmadıklarının denetim ve kontrollerinin daha sıkı takip altına alınması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Beyşehir'de Kovid-19 tanısı konulan 340'a yakın hasta bulunduğunu, bunların halen evlerinde tedavi gördüğünü vurgulayan Özdemir, 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 40 hastanın da hastane ortamında tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Özdemir, 800'ün üzerinde kişinin de Kovid-19 tanısı konulanlarla çeşitli şekillerde teması nedeniyle evlerinde izole edildiğini aktararak, bu kişilerin 14 gün boyunca evlerinden çıkmasının yasak olduğunu anımsattı.

Evlerde karantina altında bulunanların dışarıya çıkmalarının takibinin salgının yayılmaması adına çok önemli olduğunun altını çizen Özdemir, "Evde izole edilenlerin de dışarıya çıkıp çıkmadıklarını habersiz ve belirsiz saatlerde kontrol etmek için oluşturduğumuz ekiplerimiz var." diye konuştu.

Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hülya Duman ise yürütülen filyasyon çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu da hastanede bir süre önce başlayan immün plazma tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.