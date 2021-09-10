Son dakika haber: Beyşehir'de Şehitler ve Gaziler Parkı açıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Şehitler ve Gaziler Parkı açıldı.

Açılışa İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit Kara Ali Çavuş'un torunları ve mahalle sakinleri katıldı.

Parka, Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde yer alan Çetmili Şehit Kara Ali Çavuş destanının simgesi Şehit Baba ve Oğul Anıtı'nın benzeri de yapıldı.

Açılış töreninde şehit Kara Ali Çavuş'un Akçabelen Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve torunları adına konuşan Yüksel Ünüvar, 100 yıl önce doğduğu topraklardan vatan savunması için ayrılarak şehit düşen, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destanın kahramanlarının torunları olmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı'yı anlatmanın son derece zor olduğunu belirtti.

Şehitler sayesinde özgür bir yaşam sürüldüğüne dikkati çeken Bayındır, "Bizler eğer bugünü görüyorsak başta Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve 'Ben bu vatan için doğdum, bu vatan için ölürüm' diyen Kara Ali Çavuşumuz ve Mehmet Onbaşımız sayesindedir. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sonrası Şehitler ve Gaziler Parkı ile Şehit Baba ve Oğul Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Anıtın üzerinden kaldırılan Türk bayrağı ise Kara Ali Çavuş'un torunlarından Durmuş Gökoğlu'na teslim edildi.