Üye Girişi
Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

16.01.2022 15:22

Son dakika haberler... Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminde ikinci kez donarak buz tuttu.

Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminde ikinci kez donarak buz tuttu.

Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından hüküm sürmeye başlayan şiddetli soğuklar, göl kıyılarının ince bir buz tabakasıyla kaplanmasına yol açtı. Hava sıcaklıklarının gece eksi 11 dereceleri görmesiyle başlayan soğuk hava balıkçılık faaliyetlerinin de durmasına yol açtı. Göl kıyısındaki limanlarındaki balıkçı tekneleri buzlar arasında mahsur kadı. Gölden geçimini tatlı su balığı avı yaparak sağlayan balıkçılar mesaisine ara verdi. Kıyılardaki buzlanma ve soğuk havaya rağmen, bazı balıkçıların teknelerinin motor gücünden yararlanıp oluşan ince buz tabakasını kırarak açıklara doğru ilerlediği görüldü. Balıkçıların göl buzlanmadan önce serdikleri ağlara takılan balıkları teknelerine doldurdukları gözlenirken, ağlardaki buz kütlelerini ise sopa vurarak kırmaya çalışmaları dikkat çekti. Göl kıyılarının buzlarla kaplanması kıyılarda yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek arayışındaki martılardan bazıları buz kütleleri üzerinde hareketsiz vaziyette beklerken, bazılarının da buz tabakası üzerinde yürüyerek yiyecek araması dikkat çekti. Vatandaşlar ise, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan martıları attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Kıyıları donarak buz tutan Beyşehir Gölü güneşin battığı gün batımında kartpostallık güzel görüntüler oluşturdu.

Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde martıları ekmekle beslemeye çalışan Afgan uyruklu Nasurullah Dasti, her gün martıları beslemek için göl kenarına geldiğini belirtti. Yanında getirdiği ekmekleri kuşlara vererek sevap aldığına inandığını belirten Dasti, Beyşehir Gölü'nün yağan karın ardından başlayan soğuk hava nedeniyle donduğunu dile getirdi. Çok sevdiği martıları aç kalmasın diye ekmekle beslemeye çalıştığını söyledi.

Bölgede soğukların devam etmesi halinde buz tabakasının daha da kalınlaşması bekleniyor.

Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu
Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu
Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

YORUMLAR
500

Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu - Son Dakika


Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü Öğle yemeği yemeyen sevgilisinin 3 yaşındaki kızın öldürdü         
15:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
15:05 Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 15:32:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement