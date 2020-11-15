Son dakika haber! Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu

15.11.2020 12:47
Son dakika haber! Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan ve en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kıyı kesimini mesken tutan yalnız pelikan, ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan ve en önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kıyı kesimini mesken tutan yalnız pelikan, ilgi odağı oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde, gezinti yatlarının bulunduğu kıyı kesimlerde sonbahar mevsiminin son günlerinde görülen pelikan, tatlı sularda beslenirken ve kanat çırparken gören herkesin ilgisini çekiyor.

Martı, sakar meke, karabatak ve dalağan gibi türlerin yoğun olarak yaşam sürdüğü göl kıyısını mesken tutan ve bu türler arasında su yüzeyinde gezinti yapan pelikanın su seviyesi oldukça düşen tatlı sularda beslenirken de güçlük yaşamaması dikkati çekiyor.

Göl sularına gün boyu gagasını sürekli daldırarak kolaylıkla avladığı balıklarla beslenen pelikan, zaman zaman kıyıdaki bir taşın üzerine çıkarak burada istirahat edip güneşleniyor.

İçerişehir Mahallesi'nde göl kıyısındaki parklarda vakit geçiren, yürüyüş ve bisiklet yollarında yürüyerek gezinti yapan insanların kendisine mesafe olarak çok yaklaştığı pelikan ilgi çekici ve renkli görüntüler oluşturuyor.

Tek başına su yüzeyinde gezinti yaparak beslenen ve bir taşın üzerine çıkan pelikanı görüntüleyen vatandaşlar, göçebe kuşun fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Emekli öğretmen Yaşar Şanal, Beyşehir Gölü kıyısında her gün bisiklet sürüp yürüyüş yaptığını belirterek, birkaç gündür tek başına gördüğü pelikanın Beyşehir Gölü'ne renk kattığını söyledi.

Pelikan ve flamingo gibi sürüler halinde yaşam süren türlerin zaman zaman Beyşehir Gölü'ne geçiş güzergahı olarak ya da bir süre konaklamak üzere uğrayabildiğini vurgulayan Şanal, gördükleri pelikanın ise tek başına olmasının ilginç olduğunu dile getirdi.

Pelikanın kendisine çok yaklaşmadıkça insanlardan kaçmadığını belirten Şanal, "Her sabah burada görüyorum balık yerken. Sürekli aynı taşın üstüne tünüyor. Hoş bir hayvan, izlemek lazım. Keşke bir tane değil de sayıları daha fazla olsa, sürüler halinde buraları mesken tutsa. O zaman buradaki görüntü daha bir başka olur." diye konuştu.

Beyşehir, Türkiye, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu - Son Dakika


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