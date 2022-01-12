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Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde kuraklıkla oluşan adacıklar, kış yağışlarıyla su altında kaldı - Son Dakika

Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde kuraklıkla oluşan adacıklar, kış yağışlarıyla su altında kaldı

12.01.2022 14:01
Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde kuraklıkla oluşan adacıklar, kış yağışlarıyla su altında kaldı

Son dakika haberine göre Kar yağışı ve yağmurlarla su seviyesi yükselen Beyşehir Gölü'nde, yaz aylarında kuraklık nedeniyle oluşan adacıklar tekrar su altında kaldı.

Kar yağışı ve yağmurlarla su seviyesi yükselen Beyşehir Gölü'nde, yaz aylarında kuraklık nedeniyle oluşan adacıklar tekrar su altında kaldı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle kıyı kesimlerinde onlarca metre suyun çekildiği, sonbahar döneminde azalan derinlik nedeniyle çok sayıda küçük adacığın oluştuğu Beyşehir Gölü'ne su seviyesi yükseliyor.

İlçede önceki aylarda etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı ve yağmurlar, kuraklık nedeniyle oluşan adacıkları suyla kapattı.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı olarak geçen yıl yaşanan kuraklıktan Beyşehir Gölü'nün de olumuz etkilendiğini söyledi.

Kuraklıkla birlikte artan tarımsal sulama ve buharlaşmanın Beyşehir Gölü'nde suyun azalmasına yol açtığını ifade eden Tan, "Allah'a şükür son yağışlar geldi, gölümüze can suyu oldu, gelecek için umut oldu." dedi.

Tan, Beyşehir Gölü'nde suyun çekilmesi ve derinliğin gözle görülür ölçüde azalması nedeniyle tekne ve kayıkların açığa çıkarken zorlandığı, bazen de ilerleyemeyerek balçığa saplandığı günlere şahit olduklarını anlattı.

Son kar yağışının göle oldukça faydalı olduğunu dile getiren Tan, "Anamas Dağları eteklerinde oturan arkadaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Orada yağan son kar 1 metreyi geçmiş, Beyşehir'de zaten 35-40 santimetreye ulaştı. Beyşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. İlçe merkezinden topladığı tüm karları göl kıyılarına döktüler. O eriyen karlar da göle geldi. Ayrıca, Derebucak ilçesi tarafında da güzel yağışlar oldu. Gembos Derivasyonu kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü'ne buradaki kar suları da gönderildi." diye konuştu.

"Beyşehir Gölü'nün kıymetini çok iyi bilmemiz lazım"

Gölün tam anlamıyla hayat bulması ve eski günlerine dönmesi için ocak ve şubatta gelecek yağışları beklediklerini, bu yağışlarla su seviyesinin daha da yükselmesini umduklarını dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Beyşehir Gölü'ndeki suyun her damlasını çok iyi korumamız lazım. Tarımda vahşi sulamanın devam etmesi, Beyşehir Gölü'nün su seviyesini tehdit eden hala en önemli unsur. Özellikle, tarımsal sulama için Beyşehir Gölü'nden ihtiyaç olunan dönemde değil de zamansız çok erken su salımı yapılmasından artık vazgeçilmelidir. Bunun önüne geçebilirsek bu su herkese yeter. Fakat, gölden zamansız ve dengesiz su salımı yapılması, Beyşehir Gölü'nü olumsuz etkiliyor. Gölde fazla derinlik olmadığı için eskiden olduğu gibi dalgalanmalar da olmuyor. Bu durum da beraberinde bazı diğer sıkıntıların yaşanmasına yol açıyor. Gölün içme suyunun kalitesi de bundan etkileniyor. Beyşehir Gölü'nün kıymetini çok iyi bilmemiz lazım."

Beyşehirli balıkçı Kadı Eylikler de Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin azlığının balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Gölden az önce çıktım. Balık yok. Beklentimiz yağışların devam etmesi, eski kışların olması." dedi.

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Beyşehir Gölü, Beyşehir, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Beyşehir Gölü'nde kuraklıkla oluşan adacıklar, kış yağışlarıyla su altında kaldı - Son Dakika


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